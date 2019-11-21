Apple выпустила чехол для iPhone 11 по цене смартфонов Xiaomi

Чехол Smart Battery Case с дополнительным аккумулятором доступен для всех iPhone, вышедших в 2019 году — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Цена на подобный чехол для всех моделей одинакова и составляет чуть более 11 тыс рублей. По этой цене, к слову, можно купить Redmi Note 8T с поддержкой бесконтактной оплаты за счет наличия NFC и фирменные наушники Apple — Apple AirPods.