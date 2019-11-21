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Сегодня 14:23
Apple выпустила чехол для iPhone 11 по цене смартфонов Xiaomi
Кому чехол, а кому смартфон за эту цену
Apple практически к каждому новому смартфону собственного производства выпускает набор аксессуаров, в числе которых оказывается и фирменный чехол, с возможностью дополнительной зарядки iPhone. Данная тенденция не обошла стороной и iPhone 11, к которому купертиновская компания выпустила точно такой же аксессуар, цена которого равняется неплохому такому смартфону от Xiaomi.
Чехол Smart Battery Case с дополнительным аккумулятором доступен для всех iPhone, вышедших в 2019 году — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Цена на подобный чехол для всех моделей одинакова и составляет чуть более 11 тыс рублей. По этой цене, к слову, можно купить Redmi Note 8T с поддержкой бесконтактной оплаты за счет наличия NFC и фирменные наушники Apple — Apple AirPods.
Чехол может зарядить любой из новых iPhone на 50%, при этом в аксессуаре также имеется поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi. Еще одной особенностью устройства можно назвать наличие хардверной кнопки, благодаря которой пользователи iPhone 11 могут делать фото и снимать видео буквально в одно касание.