Apple выпустила инструкцию о правильной покупке б/у iPhone

Но сама компания ранее не отличалась любовью к перепродаже своих устройств. Тем удивительнее свежий пост, опубликованный на её официальном сайте.

Apple представила достаточно подробную инструкцию, указывающую, на что надо обратить внимание перед приобретением б/у iPhone:

Покупка в интернете: Выбирайте надежного продавца, уточняйте условия возврата и проверяйте наличие сертификации устройства. При получении устройства осмотрите его на предмет повреждений и убедитесь в его функциональности.

Покупка лично или проверка после покупки: Проверьте физическое состояние iPhone, работоспособность и состояние аккумулятора. Осмотрите устройство на наличие повреждений, включая царапины на экране и корпусе.

Блокировка активации: Если iPhone заблокирован, попросите продавца ввести пароль для отключения блокировки активации. Не покупайте устройство, если блокировка активации включена.

Проверка состояния аккумулятора: В настройках можно узнать состояние аккумулятора и рекомендации по его замене.

Тестирование функций: Проверьте работу камеры, динамиков, микрофона и экрана.

По словам экспертов Apple, следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать правильный выбор и приобрести качественный б/у iPhone.