Apple выпустила iOS 26.1 — новые настройки Liquid Glass и отключение камеры с экрана блокировки

Главное нововведение — переключатель Liquid Glass, позволяющий выбрать между прозрачным и «тонированным» оформлением интерфейса. Новая опция регулирует степень прозрачности уведомлений, вкладок и системных панелей.

Настройка доступна в разделе «Экран и яркость» → Liquid Glass.

Также в системе впервые появилась возможность отключить свайп для открытия камеры с экрана блокировки. Теперь эту функцию можно убрать через «Камера» → «Доступ с экрана блокировки», чтобы избежать случайных запусков.

Помимо этого, обновление расширяет языковую поддержку Apple Intelligence и Live Translation для AirPods, добавляет ребрендинг с Apple TV+ на Apple TV, улучшает работу будильников и управления музыкой жестами.

iOS 26.1 доступна для iPhone 11 и новее, включая iPhone SE 2 и iPhone Air.