Apple выпустила магнитный внешний аккумулятор для iPhone 12 за почти 10 тысяч рублей

Цена устройства — 9490 рублей, что заметно дороже аналогов. Например, подобные аккумуляторы от Anker и Mophie на 5000 мАч стоят 3,3 тыс до 3,7 тыс рублей.

Интересной особенностью аксессуара от Apple является возможность заряжать через него параллельно ещё одно устройство, помимо iPhone. Правда, для этого нужно будет подключить Lightning к аккумулятору.