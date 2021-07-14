Apple выпустила магнитный внешний аккумулятор для iPhone 12 за почти 10 тысяч рублей

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Сегодня в 09:10
Apple выпустила магнитный внешний аккумулятор для iPhone 12 за почти 10 тысяч рублейЧто заметно дороже аналогов от сторонних производителей
Компания Apple представила новый аксессуар для линейки iPhone 12 — беспроводной магнитный пауэрбанк. В целом устройство получилось удобным, но, как это часто бывает у купертиновцев, цена немного кусачая.
Прямо сейчас новинку можно купить на официальном сайте Apple, в том числе и в его российской версии. Единственное ограничение — на момент написания материала, добавить его в корзину нельзя.
Цена устройства — 9490 рублей, что заметно дороже аналогов. Например, подобные аккумуляторы от Anker и Mophie на 5000 мАч стоят 3,3 тыс до 3,7 тыс рублей.
Интересной особенностью аксессуара от Apple является возможность заряжать через него параллельно ещё одно устройство, помимо iPhone. Правда, для этого нужно будет подключить Lightning к аккумулятору.