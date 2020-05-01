Apple выпустила обновление для iPhone, отслеживающее контакты пользователей с COVID-19

Данная технология отслеживания разрабатывается совместными усилиями Apple и Google, а работать все это дело будет через специальную API-систему, внедрением которой в iOS и Android компании займутся при помощи системных обновлений. При этом как только новая технология будет внедрена в операционные системы, производители откроют код отслеживающей технологии для разработчиков — благодаря этому начнут появляться новые приложения, использующие API.

Что интересно, первыми доступ к разработке приложений получат здравоохранительные организации со всего мира — именно они займутся созданием сервисов для подтверждения диагноза COVID-19. Далее разработанные ими приложения, используя Bluetooth, будут искать, с кем контактирует больной и присылать им уведомления о потенциальном заражении.