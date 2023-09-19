Apple выпустила обновление до iOS 17 для iPhone. Что нового и какие модели получат апдейт

Этот апдейт приносит с собой ряд нововведений, например, режим StandBy, который превращает ваш iPhone в настольные часы с красным экраном при зарядке. Также обновление включает в себя улучшения в FaceTime и другие мелкие, но приятные изменения.

Однако стоит быть осторожными: некоторые пользователи уже жалуются на снижение времени работы от батареи после установки обновления.

Интересно, что режим StandBy доступен на всех моделях iPhone, поддерживающих iOS 17, но функция «всегда включенного» экрана ограничена только iPhone 14 и 15 Pro/Pro Max.

По словам пользователей, успевших обновиться, свежая версия iOS 17 является скорее качественным апдейтом, чем количественным, сосредоточив внимание на улучшении текущих функций, а не на добавлении кучи новых.

Установить iOS 17 можно на iPhone XR, XS и более новые модели. А вместе с ним на iPhone SE второго и третьего поколений.