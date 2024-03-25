Apple выпустила рекламу функции iPhone, представленной... в 2017 году

В свежем ролике Apple Singapore под заголовком «Хорошая попытка!» мы видим семейное сборище. Чей-то iPhone 15 издает оповещение о сообщении от парня по имени Шафик. Хозяйка телефона ненадолго отвлеклась, а родственники просто умирают от любопытства.

Один за другим члены семьи пытаются разблокировать телефон своим лицом – и терпят фиаско. Face ID оказывается непреклонным! Вернувшаяся владелица гаджета спокойно разблокирует iPhone и читает сообщения под пристальным взглядом родственниц.

Слоган «Face ID. Помогает хранить секреты. Расслабьтесь, это iPhone» и правда отражает суть технологии – настолько хорошо и привычно она работает, что о ней даже не задумываешься.

Забавно, что ролик об уже не новой функции выходит прямо перед анонсом iPhone 17 Pro/Max, где по слухам Face ID «спрячут» под экран.

Видимо, Apple решила напомнить нам, чем так хороша эта технология, и заодно привлечь внимание к будущим новинкам.