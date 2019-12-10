Apple выпустит 7 новых iPhone в 2020 году

Так, в самой свежей аналитической заметке для инвесторов исследовательской компании Rosenblatt Securities говорится о том, что Apple в начале 2020 года представит новое поколение iPhone SE, а уже осенью компания разгуляется на полную, представив сразу шесть различных вариаций iPhone 12. По словам экспертов, купертиновцы 3 модели с поддержкой лишь 4G-сетей и 3 модели, которые получат поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G. Причем что интересно, новейшая технология мобильной связи будет доступна лишь iPhone 12 в версии Pro и выше.

Напомним, что ежегодная осенняя презентация Apple проходит в сентябре. Учитывая, что компания готовит самую широкую линейку новых смартфонов за всю историю бренда, можно предположить, что анонс остальных устройств будет перенесен либо на WWDC 2020, либо компания выделит под это дело отдельное мероприятие.