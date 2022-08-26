Apple выпустит iPhone 14 Pro, меняющий цвет задней крышки под солнцем

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Apple выпустит iPhone 14 Pro, меняющий цвет задней крышки под солнцемВыглядит достаточно интересно для серии
Чуть больше чем через неделю Apple проведёт презентацию новых iPhone. И так как мероприятие уже совсем близко, инсайдеры начали делиться «финальными утечками» об устройствах.
В Сети появилось видео, на котором пользователь держит в руках iPhone 14 Pro в необычной расцветке. На первый взгляд смартфон кажется синим. Но как только его поворачивают, становится понятно, что задняя крышка меняет свой цвет.
Пользователи уже успели прозвать новую вариацию iPhone 14 Pro «хамелеоном». При этом не совсем понятно, будет Apple как-то обыгрывать интересную особенность заднего покрытия смартфона.
Напомним, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября. Мероприятие пройдёт как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Впервые с 2019 года.