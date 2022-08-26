Apple выпустит iPhone 14 Pro, меняющий цвет задней крышки под солнцем

Пользователи уже успели прозвать новую вариацию iPhone 14 Pro «хамелеоном». При этом не совсем понятно, будет Apple как-то обыгрывать интересную особенность заднего покрытия смартфона.

Напомним, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября. Мероприятие пройдёт как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Впервые с 2019 года.