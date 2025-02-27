Apple выпустит iPhone 17e в 2026 году

По данным CIRP, Apple может пойти по пути Google, которая выпускает упрощенные модели Pixel с буквой «a» в названии. Таким образом, после выхода основной линейки iPhone 17 можно ожидать появления iPhone 17e.

По прогнозам, iPhone 16e разойдется тиражом в 22 миллиона экземпляров в 2025 году, что принесет Apple не менее 13 миллиардов долларов выручки. Использование компонентов из предыдущих моделей помогает компании снижать производственные затраты, сохраняя высокий уровень продаж. Скорее всего, iPhone 17e сохранит цену на уровне 599 долларов, но ожидается, что он получит поддержку новых технологий, включая собственный 5G-модем Apple.