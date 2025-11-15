Apple выпустит iPhone 17e весной 2026 года на ограниченное время

Об этом рассказал портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital. Инсайдеры коснулись и ожиданий компании от iPhone 17e, который, по слухам, должен появиться весной 2026 года.

Отмечается, что Apple изо всех сил пыталась найти коммерчески успешный бюджетный iPhone с тех пор, как в 2019 году была представлена серия iPhone 11. Варианты mini и Plus оказались непопулярными, что вынудило вендора выпустить iPhone Air. Однако и эта модель не оправдала ожиданий, и Apple делает ставку на iPhone 17e, хотя актуальный 16e отнесён к коммерчески неуспешным продуктам.

По данным Counterpoint Research, продажи iPhone 16e не дотягивают до уровня предыдущих бюджетных моделей iPhone SE, и только 8% продаж Apple за первый месяц продаж приходится на это устройство.

Вероятно, Apple сосредоточится на работе над iPhone 17e, а для этого как раз отложила разработку iPhone Air 2. Возможно, вендор готовит новые функции для этого «бюджетника», который будет кардинально отличаться от предшественника и других «дешёвых» устройств Apple.

Кроме того, инсайдер считает, что Apple выпустит iPhone 17e в качестве эксперимента: компании нужно будет убедиться, что вложения в модель окупятся, поэтому вендлр выпустит первую партию модлеи ограниченным тиражом и на короткий срок, прежде чем запустить полноценные продажи.