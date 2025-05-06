Apple выпустит iPhone 19 Air с увеличенным экраном

Ожидается, что новый смартфон станет продолжением линейки тонких моделей Air. Согласно прогнозам, iPhone 19 Air будет иметь дисплей большего размера по сравнению с iPhone 18 Air, релиз которого запланирован на 2026 год. Хотя точные параметры не раскрываются, известно, что предыдущая модель — iPhone 17 Air — получит экран диагональю 6,6 дюйма.

Расширение серии Air указывает на стремление Apple диверсифицировать линейку смартфонов. По мнению аналитика, компания реагирует на усиливающуюся конкуренцию, особенно на китайском рынке. В ответ на это Apple может перейти к двухэтапному графику релизов с 2026 года, выпуская новые модели дважды в год.

В дополнение к iPhone 19 Air в 2027 году ожидается и вторая версия складного iPhone. Первая модель с гибким экраном должна выйти в конце 2026 года.