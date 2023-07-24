Apple выпустит iPhone без рамок и с полностью стеклянным корпусом

По сообщениям авторитетного инсайдера Ice Universe, компания планирует создать смартфон без каких-либо рамок вокруг экрана, что придаст ему образ «куска стекла».

Источник отметил, что Apple уже обратилась к Samsung Display и LG Display с просьбой разработать новый OLED-экран без видимых рамок. Не менее инновационными могут стать и материалы корпуса. Apple работает над созданием цельностеклянного корпуса из нового сверхпрочного стекла.

Новый безрамочный и стеклянный iPhone, как описывает Ice Universe, будет выглядеть «как закрытый хрустальный ящик, мобильный телефон из будущего». Однако поклонникам Apple придётся подождать: текущий фокус компании — подготовка к релизу линейки iPhone 15, ожидаемой этой осенью.