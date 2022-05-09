Apple выпустит iPhone с дополнительными экранами из «электронных чернил»

Так, стало известно, что одна из грядущих моделей iPhone получит сразу два дополнительных экрана. Причём выполнены они будут по технологии E Ink, более известной как «электронные чернила».

Обычно такие дисплеи используются в электронных книгах из-за их энергоэффективности. Но уже совсем скоро они также дебютируют и в смартфонах Apple.

Сообщается, что располагаться экраны будут на задней панели. Один из них, который будет меньшего размера, возьмёт на себя отображение информации о заряде аккумулятора, уровне приёма сигнала и т.д.

К сожалению, пока что нет информации, как скоро стоит ждать выхода подобного iPhone.