Apple выпустит компактный iPhone в 2020 году

Компания Apple планирует представить в 2020 году три модели iPhone с OLED-дисплеями. Они получат диагонали 5,42 дюйма, 6,06 дюйма и 6,67 дюйма. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, известный своими связями с цепочкой поставок Apple.

Первая модель диагональю 5,42 дюйма особо привлекла внимание, поскольку обещает более компактный смартфон Apple, чем имеющиеся сейчас, если не считать iPhone SE.

Текущее поколение получило OLED-дисплеи только у моделей диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а iPhone XR получил 6,1-дюймовый LCD-экран. В 2020 же году Apple полностью перейдёт на AMOLED. При этом новые технологии позволят сделать экраны и сами смартфоны тоньше.

Согласно более ранним утечкам, в iPhone 2020 года ожидаются тройные камеры и более мощные процессоры. Возможен выпуск складного смартфона с гибким экраном и смарт-очков в качестве аксессуара для iPhone.