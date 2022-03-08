Apple выпустит миниатюрное зарядное устройство на 30 Вт с нитридом галлия

Как отмечается, устройство предполагает мощность 30 Вт и подойдёт для зарядки только айфонов и «яблочных» планшетов. Малый размер зарядки будет реализован за счёт использования нитрида галлия — бинарного полупроводника с широкой запрещённой зоной, что делает его более эффективным, чем кремний, для применения в некоторых сферах.

Также говорится о возможном новом дизайне ОЗУ. Но когда новинка выйдет в свет пока не известно.