Apple выпустит новый iPhone SE на будущий год

Компания Apple не отказалась от своих планов по выпуску недорогого и компактного наследника iPhone SE. Об этом рассказало издание Nikkei со ссылкой на собственные источники.

Это будет первая, действительно, недорогая модель с момента выпуска оригинального iPhone SE в 2016 году, чья цена стартует от 399 долларов. Точное название и цена нового смартфона пока не называются, но он рассматривается как следующее поколение iPhone SE.

Новая модель описывается как 4,7-дюймовая версия iPhone 8, вероятно со сканером отпечатков пальцев Touch ID. Он получит LCD-дисплей и новый процессор A13.

Недорогой iPhone должен выйти весной 2020 года, когда снизится спрос на новейшие iPhone, которые представят 10 сентября.