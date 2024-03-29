Apple выпустит складной iPhone уже в начале 2027 года

Причиной задержки стали трудности с поставкой комплектующих, включая складные дисплеи, которые не соответствуют высоким стандартам Apple.

Компания все еще находится на ранней стадии разработки двух складных смартфонов:

Один будет складываться пополам, как раскладушка.

Другой будет иметь более необычный форм-фактор.

Apple также рассматривает возможность выпуска складного планшета, который может заменить iPad mini.

Несмотря на слухи, некоторые аналитики сомневаются, что Apple выпустит складной iPhone в ближайшее время.

Их опасения связаны с тем, что существующая складная технология недостаточно зрелая, чтобы соответствовать требованиям компании.