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Опубликовано 29 марта 2024, 07:29
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Apple выпустит складной iPhone уже в начале 2027 года

Изначально речь шла про «конец 2026-го»
Apple перенесла выпуск своего первого складного iPhone на начало 2027 года из-за технических проблем, сообщает корейское издание Alpha Biz.
Apple выпустит складной iPhone уже в начале 2027 года
© MacRumors

Причиной задержки стали трудности с поставкой комплектующих, включая складные дисплеи, которые не соответствуют высоким стандартам Apple.

Компания все еще находится на ранней стадии разработки двух складных смартфонов:

  • Один будет складываться пополам, как раскладушка.
  • Другой будет иметь более необычный форм-фактор.

Apple также рассматривает возможность выпуска складного планшета, который может заменить iPad mini.

Несмотря на слухи, некоторые аналитики сомневаются, что Apple выпустит складной iPhone в ближайшее время.

Их опасения связаны с тем, что существующая складная технология недостаточно зрелая, чтобы соответствовать требованиям компании.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
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#Складной смартфон
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#Apple