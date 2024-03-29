Apple выпустит складной iPhone уже в начале 2027 года

Опубликовано 29 марта 2024, 07:29
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Apple выпустит складной iPhone уже в начале 2027 годаИзначально речь шла про «конец 2026-го»
Apple перенесла выпуск своего первого складного iPhone на начало 2027 года из-за технических проблем, сообщает корейское издание Alpha Biz.
Причиной задержки стали трудности с поставкой комплектующих, включая складные дисплеи, которые не соответствуют высоким стандартам Apple.
Компания все еще находится на ранней стадии разработки двух складных смартфонов:
- Один будет складываться пополам, как раскладушка.
- Другой будет иметь более необычный форм-фактор.
Apple также рассматривает возможность выпуска складного планшета, который может заменить iPad mini.
Несмотря на слухи, некоторые аналитики сомневаются, что Apple выпустит складной iPhone в ближайшее время.
Их опасения связаны с тем, что существующая складная технология недостаточно зрелая, чтобы соответствовать требованиям компании.