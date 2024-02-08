Apple выпустит сразу два складных устройства: iPhone и iPad

Согласно свежему отчету The Information, компания разрабатывает как минимум два прототипа iPhone, которые складываются аналогично устройствам линейки Samsung Galaxy Z Flip.

Однако, несмотря на активные разработки, массовое производство складного iPhone в ближайшие два года не планируется. Инженеры столкнулись с проблемами дизайна, связанными с уязвимостью складных экранов к повреждениям.

Кроме того, Apple также работает над складным iPad, который, по предварительным данным, будет примерно такого же размера, как iPad Mini, с восьмидюймовым дисплеем.

Инженеры компании стремятся уменьшить видимость складки на экране и разрабатывают петлю, позволяющую дисплею лежать ровно, когда он развернут.

Пока неясно, когда именно Apple сможет выпустить складной iPad, но существуют предположения о возможном запуске устройства в 2026 или 2027 году. Аккурат к 20-летнему юбилею серии iPhone.