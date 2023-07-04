Apple выпустит титановый iPhone 15 Pro малинового цвета

Возможно, Apple выпустит iPhone 15 Pro в корпусе из титана малинового цвета. Обновление цвета коснётся и моделей iPhone 15 и 15 Plus: они выйдут на рынок в цвете, близком, «к зелёному цвету iPhone 12 и iPhone 11». Сообщается, что эти модели выпускались в мятном цвете, а вот в линейках iPhone 13 и 14 этого цвета не было.

Также речь идёт о том, что для линейки iPhone 15 Apple тестирует светло-голубой и розовый цвета. Особой новинкой станет малиновый корпус iPhone 15 Pro, выполненный из титана. Инсайдер отметил, что Apple должна усовершенствовать процесс окраски титана перед окончательным решением.