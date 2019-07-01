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Сегодня 10:57

Apple выпустит улучшенную версию будущего iPhone для Китая

Компания избавится от FaceID и вернет TouchID
Китайский рынок очень важен для Apple — не зря именно там компания запустила версии iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR с поддержкой двух физических SIM-карт. Но не смотря на все попытки удержаться в топе на китайском рынке, купертиновцы все чаще уступают свое место местным гигантам в лице Oppo, Vivo и Huawei.

Чтобы окончательно не потерять китайский рынок, Apple намерена выпустить специальную версию нового iPhone сугубо для китайского потребителя. Основная проблема яблочного смартфона в Китае — его дороговизна. Цена в размере от 6 до 10 тыс юаней за смартфон слишком велика для местного покупателя. И теперь Apple намерена удешевить стоимость будущего iPhone для Китая за счет избавления от ненужных местным жителям функций. Так, в поднебесной пользователи очень редко используют FaceID, в результате чего купертиновцы намереваются избавиться от своего инновационного датчика, вернув на его место старый-добрый TouchID. Точных данных о том, когда американская компания намеревается анонсировать и выпустить специальную версию нового iPhone пока нет. Но будет интересно глянуть, как далеко готова пойти Apple для покорения китайского рынка.

Напомним, что с российского рынка компания наоборот может уйти. Связано это с намерением Минкомсвязи России обязать все иностранные компании, производящие смартфоны, ноутбуки и ПК, предустанавливать на свои устройства российское ПО.

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