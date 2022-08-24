Apple выслала приглашение на первую за три года офлайн-презентацию новых гаджетов. Покажут новые iPhone 14

Но что более интересно, мероприятие состоится не только в онлайне, но также и в офлайн-формате. Впервые с 2019 года. В качестве площадки был выбран кампус компании в Купертино.

Ожидается, что со сцены будет представлена обновлённая линейка iPhone — iPhone 14. В неё войдут вполне ожидаемые модели: iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Но также, внезапно, IT-гигант выпустит в 2022 году и iPhone 14 mini. Отметим, что ранее инсайдеры заявляли об отказе Apple от данной модели в пользу iPhone 14 Max.