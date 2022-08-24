Apple выслала приглашение на первую за три года офлайн-презентацию новых гаджетов. Покажут новые iPhone 14

Apple выслала приглашение на первую за три года офлайн-презентацию новых гаджетов. Покажут новые iPhone 14Но зато никаких Apple Watch
Но что более интересно, мероприятие состоится не только в онлайне, но также и в офлайн-формате. Впервые с 2019 года. В качестве площадки был выбран кампус компании в Купертино.
Ожидается, что со сцены будет представлена обновлённая линейка iPhone — iPhone 14. В неё войдут вполне ожидаемые модели: iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Но также, внезапно, IT-гигант выпустит в 2022 году и iPhone 14 mini. Отметим, что ранее инсайдеры заявляли об отказе Apple от данной модели в пользу iPhone 14 Max.
Также интернет-источники сообщили, что сентябрьском мероприятии не стоит ждать новых Apple Watch. Компания представит лишь смартфоны и новенький iPad 10.
Напомним, что ранее стало известно, что Apple готовит отдельное осеннее мероприятие, на котором покажет новые «умные» часы, а также AirPods Pro второго поколения. Оно может состояться уже в октябре 2022-го.