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Apple вывернула кальмара и вернула комару ноги в новой ОС для iPhone

Самые заметные изменения в iOS 13.1

￼Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.1 для iPhone. Среди всего прочего, в ней были изменены и исправлены различные эмодзи.

По данным профильного ресурса Emojipedia, Apple обновила в общем и целом 24 эмодзи. Самые заметные и важные изменения коснулись эмодзи животных.

Так, у осьминога появились присоски на щупальцах, у кальмара пропал сифон посередине «лица», что было анатомически неверно, а комару отрисовали все шесть ног, вместо прежних пяти. Также исторически корректно теперь отображаются счёты.

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Кроме того, пазл из синего стал зелёным, сердечки на смайлике с глазами-сердечками стали стандартными, русалочка получила в руки трезубец, корова немного изменила окрас, также как и мышь.

До конца года Apple планирует принести порядка 59 новых эмодзи в iOS включая такие, как ленивец, фламинго, вафли, фалафель, скунс, орангутанг, чеснок, и так далее.

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