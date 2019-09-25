Apple вывернула кальмара и вернула комару ноги в новой ОС для iPhone

￼Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.1 для iPhone. Среди всего прочего, в ней были изменены и исправлены различные эмодзи.

По данным профильного ресурса Emojipedia, Apple обновила в общем и целом 24 эмодзи. Самые заметные и важные изменения коснулись эмодзи животных.

Так, у осьминога появились присоски на щупальцах, у кальмара пропал сифон посередине «лица», что было анатомически неверно, а комару отрисовали все шесть ног, вместо прежних пяти. Также исторически корректно теперь отображаются счёты.