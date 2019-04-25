Apple Watch продолжили работать после 6 месяцев в море

Сёрфер из калифорнийского Хантингтон-Бич вновь обрёл смарт-часы Apple Watch, потерянные полгода назад в Тихом океане. Самое интересное, что часы сохранили работоспособность.

Роберт Бейнтер (Robert Bainter) рассказал телеканалу KTLA, что часто использовал часы во время сёрфинга, чтобы отслеживать скорость и маршрут, но однажды, оседлав особенно большую волну, он затем обнаружил, что час соскользнули с руки.

Он искал часы целый час, затем использовал приложение «Найти iPhone» для активации режима пропажи на часах. Через полгода ему позвонил человек, который жил пятью километрами севернее и получил контактную информацию Бейнтера. Нашедший рассказал, что искал ракушки и случайно увидел часы Бейнтера. Ко всеобщему удивлению, часы оказались полностью рабочими. Единственный ущерб, который нанесла солёная вода — помутнение экрана.