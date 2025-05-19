Apple задумалась о внедрении ИИ Alibaba в iPhone. Но есть нюанс

По данным The New York Times, администрация президента и члены Конгресса обеспокоены возможными последствиями такого сотрудничества. Политиков беспокоит, что партнерство с Alibaba может укрепить китайские ИИ-технологии.

Также их пугает возможная угроза национальной безопасности США, в случае, если доступ к пользовательским данным окажется под контролем Пекина. Представитель комитета по разведке Конгресса уже назвал сделку «крайне тревожной».

Apple пока не комментирует ситуацию, но давление со стороны американских властей может серьезно повлиять на планы компании.

Напомним, что ранее власти США уже запретили NVIDIA поставлять свои ИИ-чипы в Китай. На фоне этого компания Хуанга решила выпустить «урезанную версию» H20 для региона, продажи которого начнутся в июле 2025 года.