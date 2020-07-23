Apple займется производством специальных iPhone для поиска дыр в безопасности смартфона

Как и в случае со специальными версиями Mac Mini, построенными на базе фирменных процессоров Apple A12Z, устройства хоть и попадут в руки специалистов на целый год, принадлежать все равно будут компании-разработчику. При этом если исследователи в области безопасности захотят продлить срок использования специальных iPhone, они будут обязаны сделать это через саму Apple. Стоит, правда, отметить, что в случае нахождения пробелов в безопасности устройства, эксперты все еще смогут получить до 1 млн долларов.