Apple займется производством специальных iPhone для поиска дыр в безопасности смартфона
По заявлению самой Apple, программа предназначена в первую очередь для исследователей в сфере безопасности данных, которые, по планам компании, займутся поиском дыр как в железной, так и программной частях iPhone. К слову смартфоны, которые будут выпускаться в рамках новой инициативы, будут оснащаться уникальными политиками выполнения и сохранения кода.
Как и в случае со специальными версиями Mac Mini, построенными на базе фирменных процессоров Apple A12Z, устройства хоть и попадут в руки специалистов на целый год, принадлежать все равно будут компании-разработчику. При этом если исследователи в области безопасности захотят продлить срок использования специальных iPhone, они будут обязаны сделать это через саму Apple. Стоит, правда, отметить, что в случае нахождения пробелов в безопасности устройства, эксперты все еще смогут получить до 1 млн долларов.