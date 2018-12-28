Apple заинтересовалась 3D-камерами Sony для будущих iPhone

Компания Apple заинтересовалась сенсорами Sony для 3D-камер. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Сатоси Йосихара (Satoshi Yoshihara) главу соответствующего подразделения Sony.

Эти чипы используют технологию ToF (Time of Flight), которая определяет дальность объектов и отвечает за функции дополненной реальности.

По словам Сатоси Йосихара, в таких сенсорах заинтересованы сразу несколько компаний-производителей смартфонов, поэтому компании пришлось расширить их производство.

Это вполне вписывается в появившиеся в ноябре слухи о том, что Apple в 2019 году может оснастить iPhone тыльными камерами TrueDepth для работы с дополненной и виртуальной реальностью.