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08:50, 19 мая 2023
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Apple закончила разработку iPhone 15 — производство начнётся через несколько недель

До анонса осталось менее полугода

Apple вовсю готовится к запуску производства новых смартфонов линейки iPhone 15.

По словам популярного инсайдера и аналитика Росса Янга, яблочная корпорация начнёт массово собирать новые устройства уже в июне этого года.

Специалист отметил, что разработка новых моделей была завершена ещё в январе, и теперь компания готова перейти к их производству.

Учитывая ожидаемый высокий спрос на новенькие iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, Apple планирует подготовить значительное количество устройств к моменту начала продаж.

Известно, абсолютно все модели получат экранный вырезо Dynamic Island — особый элемент дизайна экрана, который позволяет незаметно разместить камеру и другие датчики на экране. В то же время функция ProMotion, которая делает изображение на экране ещё более плавным и ярким, будет доступна лишь на дорогих моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Источник:9to5Mac
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