Apple закрыла лазейку для «домашнего» увеличения памяти в iPhone Air

Apple закрыла лазейку для «домашнего» увеличения памяти в iPhone AirКупертиновцы во всей красе
Раньше умельцы могли перепаять накопитель на большее, пусть и с риском, но теперь устройство попросту не принимает новые модули.
Блогер попытался заменить стандартный чип на 1 ТБ, затем на 512 ГБ и даже на аналогичный 256 ГБ, однако каждый раз при прошивке iOS всплывала ошибка с кодом 4014.
Предположительно, Apple внедрила систему проверки серийных номеров NAND-модулей — если номер не соответствует «родному», прошивка блокируется.
Есть версия, что компания использует новые чипы с маркировкой 2NB, не встречавшейся ранее, и они не поддерживают моддинг. В итоге аппарат с очищенной оригинальной памятью оказался полностью нерабочим.
Вывод прост: пользователям, которым нужно больше хранилища, придётся доплачивать Apple за официальные версии — «домашние» апгрейды теперь практически невозможны.