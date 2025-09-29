Телефоны
Опубликовано 29 сентября 2025, 07:01
1 мин.

Apple закрыла лазейку для «домашнего» увеличения памяти в iPhone Air

Купертиновцы во всей красе
Любители «прокачивать» iPhone своими силами столкнулись с новой проблемой. Как выяснил ютубер DirectorFeng, в iPhone Air больше не удаётся увеличить встроенную память заменой NAND-чипа.
Apple закрыла лазейку для «домашнего» увеличения памяти в iPhone Air
© Wccftech

Раньше умельцы могли перепаять накопитель на большее, пусть и с риском, но теперь устройство попросту не принимает новые модули.

Блогер попытался заменить стандартный чип на 1 ТБ, затем на 512 ГБ и даже на аналогичный 256 ГБ, однако каждый раз при прошивке iOS всплывала ошибка с кодом 4014.

Предположительно, Apple внедрила систему проверки серийных номеров NAND-модулей — если номер не соответствует «родному», прошивка блокируется.

Apple закрыла лазейку для «домашнего» увеличения памяти в iPhone Air
© Wccftech

Есть версия, что компания использует новые чипы с маркировкой 2NB, не встречавшейся ранее, и они не поддерживают моддинг. В итоге аппарат с очищенной оригинальной памятью оказался полностью нерабочим.

Вывод прост: пользователям, которым нужно больше хранилища, придётся доплачивать Apple за официальные версии — «домашние» апгрейды теперь практически невозможны.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
