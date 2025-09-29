Apple закрыла лазейку для «домашнего» увеличения памяти в iPhone Air

Раньше умельцы могли перепаять накопитель на большее, пусть и с риском, но теперь устройство попросту не принимает новые модули.

Блогер попытался заменить стандартный чип на 1 ТБ, затем на 512 ГБ и даже на аналогичный 256 ГБ, однако каждый раз при прошивке iOS всплывала ошибка с кодом 4014.

Предположительно, Apple внедрила систему проверки серийных номеров NAND-модулей — если номер не соответствует «родному», прошивка блокируется.