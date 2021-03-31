Телефоны
Сегодня в 11:46
Apple замедлит производство новых iPhone из-за проблем с комплектующими
О чём-то подобном уже рассказывал глава той же Xiaomi
Линейка iPhone 12 оказалась настолько успешной, что в какой-то момент помогла Apple стать крупнейшим производителем смартфонов, подвинув на второе место Samsung. Но, судя по всему, везение длилось недолго — компания будет вынуждена замедлить производство новых iPhone из-за проблем с комплектующими.
Стоит отметить, что речь идёт о инициативе Foxconn — завода, собирающего устройства яблочной компании. Как пишет Gizmochina, проблемы с чипами, о которых уже говорили главы Xiaomi и прочих ИТ-гигантов, теперь коснулись и Apple.
Что интересно, в Foxconn не стали называть имя купертиновцев, когда говорили о проблемах с комплектующими. При этом учитывая, что именно создатели iPhone и iPad являются их главными и крупнейшими клиентами, не так сложно выстроить логическую цепочку.