Apple замедлит производство новых iPhone из-за проблем с комплектующими

Стоит отметить, что речь идёт о инициативе Foxconn — завода, собирающего устройства яблочной компании. Как пишет Gizmochina, проблемы с чипами, о которых уже говорили главы Xiaomi и прочих ИТ-гигантов, теперь коснулись и Apple.

Что интересно, в Foxconn не стали называть имя купертиновцев, когда говорили о проблемах с комплектующими. При этом учитывая, что именно создатели iPhone и iPad являются их главными и крупнейшими клиентами, не так сложно выстроить логическую цепочку.