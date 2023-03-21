Apple замедлит старшие модели iPhone 15 из-за дефектов в новых процессорах

Проблема кроется в том, что производитель 3-нм чипов, тайваньская компания TSMC, чьим единственным заказчиком таких чипов является Apple, так и не смогла достичь необходимого баланса между производительностью и энергопотреблением устройств.

Как отмечается, об этом косвенно свидетельствует речь директора завода TSMC при открытии цеха по производству 3-нм чипов о том, что новая SoC поможет обеспечить прирост энергоэффективности до 35%. Больше сказано ничего не было.

Под угрозой замедления работы оказались и ноутки Apple M3.