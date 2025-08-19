Apple заменит базовый iPhone 18 на iPhone 18 Air и добавит складной iPhone за $2000 в линейку

Вместо привычных четырёх моделей в серии появится сразу пять, включая первый складной iPhone. Таким образом, в 2026 году ожидаются iPhone 18 Air, 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone, стоимость которого оценивается в $2000–2500.

Такой шаг позволит Apple расширить ассортимент, сохранив при этом простую и понятную структуру модельного ряда.

Параллельно компания продолжит развивать «доступное» направление: уже в 2026 году выйдет iPhone 17e, который станет наследником успешного iPhone 16e и займёт нишу недорогого, но производительного устройства.

По мнению экспертов, стратегия Apple направлена на то, чтобы избежать перегруженности линейки и сохранить баланс между премиальными и более доступными моделями.