Apple запатентовала складные iPhone и iPad

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Apple запатентовала складные iPhone и iPadКоторые по своей сути будут сильно отличаться от аналогов от Samsung
Ведомство по патентам и товарным знакам США подтвердила заявку Apple на новенькие складные iPad и iPhone.
В документе описывается некое устройство, которое в будущем может стать как новым гибким iPad, так и iPhone+. При этом по своей сути девайс будет более близок к Surface Neo от Microsoft, нежели к Samsung Galaxy Z Fold или Huawei Mate X.
Допускается также возможность, что дисплеи складного аппарата будут съёмными. И если речь идёт о более крупной версии устройства, то в качестве экрана смогут выступать iPhone. Для этого даже предусмотрена специальная система магнитов.
Напомним, что в последние месяцы по сети ходит обильное число слухов о новых линейках смартфонов с гибкими дисплеями. Это и условный Google Pixel Fold, анонса которого ждут уже в 2022 году, и теперь вот нечто от Apple.
Источник: USPTO