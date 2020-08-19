Apple записала пять разных версий анонса iPhone 12

Стоит отметить, что согласно все тем же слухам, в рамках осенней презентации, нам покажут и первые два компьютера Apple, основанные на собственном ARM-процессоре компании. Вполне вероятно, что ими могут оказаться новый MacBook Air и перезапущенный MacBook 12.

Анонимный источник также рассказал, что точная дата проведения мероприятия будет названа уже на следующей неделе. Ожидается, что сама презентация состоится в октябре: либо 13-14 числа, либо (что менее вероятно) 6-7.