Apple записала пять разных версий анонса iPhone 12
При этом тот же источник сообщает, что как и в случае с WWDC 2020, презентация проходила в штаб-квартире купертиновской компании, а не на отдельном павильоне. В рамках мероприятия, посвященного новому iPhone, компания также представит новое поколение “умных” часов Apple Watch и новый iPad (судя по слухам, iPad Pro).
Стоит отметить, что согласно все тем же слухам, в рамках осенней презентации, нам покажут и первые два компьютера Apple, основанные на собственном ARM-процессоре компании. Вполне вероятно, что ими могут оказаться новый MacBook Air и перезапущенный MacBook 12.
Анонимный источник также рассказал, что точная дата проведения мероприятия будет названа уже на следующей неделе. Ожидается, что сама презентация состоится в октябре: либо 13-14 числа, либо (что менее вероятно) 6-7.