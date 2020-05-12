Apple запланировала собирать каждый пятый iPhone в Индии

Сообщается, что руководителями Apple уже встретились с индийскими представителями для того, что проанализировать возможность перемещения огромного объема производства iPhone Apple из Китая в Индию. Так, согласно данным источника, Apple планирует сделать Индию новой производственной базой. Преимущественно это предполагается сделать для расширения ассортимента выпускаемой продукции за пределами китайского рынка.

Источники The Economic Times также отметили, что порядка 20% сборки iPhone может быть перенесено в Индию, а это, к слову, каждый пятый фирменный смартфон. Напомним, что на сегодняшний день Apple уже производит некоторые смартфоны iPhone XR на индийском рынке с помощью Foxconn.