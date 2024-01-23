Apple заплатила миллиардный штраф, чтобы не уходить из России

ФАС вынесла решение о нарушении Apple антимонопольного законодательства в июле 2022 года, и компания выплатила штраф 19 января 2024 года. Представители ФАС отметили, что техногигант налагал ограничения на российских разработчиков, требуя использовать свои платежные инструменты в приложениях для iOS.

По словам ведомства, правила App Store запрещали разработчикам информировать пользователей о возможности оплаты за пределами этого сервиса, создавая неравные условия конкуренции. Apple также настаивала на удалении ссылок на внешние ресурсы и изменении функционала приложений.

Штраф стал частью административного расследования, в результате которого Apple была оштрафована на сумму почти 1,2 миллиарда рублей. В ФАС подчеркнули, что эти меры призваны предотвратить монопольные практики и обеспечить равные возможности для российских разработчиков.

Выплата штрафа показывает, что технологическая компания не закрывает российское представительство и надеется остаться на рынке РФ.