Apple заплатит 1 млн долларов за взлом iPhone

Прежняя сумма, которую предлагала Apple за взлом iPhone или Mac, составляла 200 тыс долларов. Таким образом компания увеличила размер награды в пять раз, сделав ее крупнейшей из тех, что когда-либо назначали технологические компании, заключает издание Forbes.

Для получения крупного чека от компании, хакерам достаточно лишь взломать мобильную операционную систему компании — iOS. Но есть один важный момент: взлом должен случиться автономно, то есть до момента, когда пользователь откроет какую-либо программу или нажмет на что-то в своем iPhone.

Еще одним важным обновлением в политике компании является то, что теперь принять участие в программе по поиску уязвимостей может любой желающий. Напомним, что ранее рассчитывать на вознаграждение могли только те “взломщики”, которых Apple сама позвала в программу по поиску дыр в своих разработках.