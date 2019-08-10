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Apple заплатит 1 млн долларов за взлом iPhone

Теперь это самая крупная награда за поиск уязвимостей в истории
Apple объявила об обновлении программы награждения программистов, нашедших брешь в продуктах компании. Теперь хакер, взломавший iPhone, получит 1 млн долларов от техногиганта. На данный момент это крупнейшая награда за выявленные уязвимости за всю историю.

Прежняя сумма, которую предлагала Apple за взлом iPhone или Mac, составляла 200 тыс долларов. Таким образом компания увеличила размер награды в пять раз, сделав ее крупнейшей из тех, что когда-либо назначали технологические компании, заключает издание Forbes.

Для получения крупного чека от компании, хакерам достаточно лишь взломать мобильную операционную систему компании — iOS. Но есть один важный момент: взлом должен случиться автономно, то есть до момента, когда пользователь откроет какую-либо программу или нажмет на что-то в своем iPhone.

Еще одним важным обновлением в политике компании является то, что теперь принять участие в программе по поиску уязвимостей может любой желающий. Напомним, что ранее рассчитывать на вознаграждение могли только те “взломщики”, которых Apple сама позвала в программу по поиску дыр в своих разработках.

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