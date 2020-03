Apple заплатит до 500 млн долларов за намеренное замедление iPhone

Так, производитель выплатит по 25 долларов за каждый пострадавший смартфон, при этом сама сумма может быть как увеличена, так и уменьшена, в зависимости от количества аппаратов, которые попадут под урегулирование. Что же касательно перечня смартфонов, чьи владельцы могут подпасть под оплату со стороны Apple, то здесь речь идет об американских владельцах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus или SE, на которых установлена ​​операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя. Также в списке оказались и владельцы iPhone 7 и 7 Plus, чьи устройства работали под управлением iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года.

Напомним, что несмотря на то, что Apple согласилась выплатить штраф, она все еще отказывается признавать свою вину в намеренном замедлении смартфонов с целью вынуждения пользователей купить новое устройство.