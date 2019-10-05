Apple запретила печатать словосочетание "горячий шоколад" быстрым вводом на iPhone

Самое забавное то, что данную фразу нельзя набрать даже в том случае, если отключить автоматическую коррекцию текста. Клавиатура без проблем набирает какие угодно другие слова, но только не эти. Также она отказывается запомнить фразу “горячий шоколад” для дальнейшего ее использования. Apple пока никак не прокомментировала найденную в iOS 13 проблему.

Напомним, что новую версию iOS можно установить абсолютно на все смартфоны Apple, начиная с iPhone 6s. Причем, что интересно, сами разработчики операционной системы предупредили пользователей, что на iOS 13 не рекомендуется использовать сторонние клавиатуры в связи с имеющимся в системе багом.