Apple запретила россиянам смотреть свою весеннюю презентацию

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Apple запретила россиянам смотреть свою весеннюю презентациюКак на официальном сайте, так и на YouTube
Уже сегодня Apple проведёт первую презентацию в 2022 году. Но для жителей России в этом мало смысла. И дело не только в том, что компания временно ушла из страны — Apple также запретила российским пользователям смотреть онлайн-мероприятие.
Так, если зайти на американский apple.com, можно увидеть анонс сегодняшний презентации. Но как только мы переходим на русскую версию сайта, перед нами предстаёт ретроспектива осенней презентации компании. Это та, на которой Apple представила новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro на чипах M1 Pro и M1 Max.
То же самое ждёт пользователей, которые решили схитрить и посмотреть мероприятие на YouTube-канале бренда. Здесь нас встречает уведомление, что «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».
Напомним, что на грядущей презентации Apple ожидается анонс нового Mac mini и относительно недорогого монитора. Также одной из главных новинок ивента должен стать iPhone SE (2022).
Источник: Apple