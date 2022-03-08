Apple запретила россиянам смотреть свою весеннюю презентацию

Как на официальном сайте, так и на YouTube

Уже сегодня Apple проведёт первую презентацию в 2022 году. Но для жителей России в этом мало смысла. И дело не только в том, что компания временно ушла из страны — Apple также запретила российским пользователям смотреть онлайн-мероприятие.