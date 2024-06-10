Apple запретила выпускать эмулятор ПК на iPhone и iPad

И это несмотря на недавние изменения правил, разрешающие эмуляторы ретро-игровых консолей. Apple аргументировала отказ тем, что «ПК не является консолью».

Более того, Apple также блокирует размещение UTM в сторонних магазинах приложений в ЕС.

Согласно Руководству по проверке приложений, правило 4.7 охватывает «мини-приложения, мини-игры, потоковые игры, чат-боты, плагины и эмуляторы игр».

UTM не прошел проверку на соответствие этому правилу, что было неожиданным для разработчиков. Они уже заявили, что Apple отказалась нотариально заверить приложение из-за нарушения правила 4.7.

Тем не менее, страница с руководством по проверке приложений не указывает на правило 4.7 как часть Нотариального Руководства по проверке.

Известно, что пока что UTM не планирует оспаривать это решение. Приложение для iOS продолжит быть доступным через «серые» методы загрузки, такие как компиляция и установка через Xcode.