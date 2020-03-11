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Apple запретили проводить 31 марта презентацию iPhone 9 в собственном кампусе
Возможно, компания проведет мероприятие в онлайн-формате
Как стало известно, округ Санта-Клара запретил проведение каких-либо мероприятий, в которых будут принимать участие более 1 тыс человек. Запрет действует с 11 марта по 1 апреля текущего года. Самое “забавное”, что таким образом правительство запретило Apple проводить 31 марта свою презентацию iPhone 9, так как кампус яблочной компании как раз находится в данном округе.
Возможно, в случае, если бы правительство не принимало решение вводить запрет на проведение мероприятий в данный период, компания все равно могла бы отменить презентацию, так как судя по последним данным, она столкнулась с заметными проблемами на производстве своих новых двух девайсов: iPhone 9 и iPad Pro 2020.
Напомним, что изначально планировалось, что Apple анонсирует сразу несколько новых устройство уже в конце марта текущего года. Среди новинок ожидались новые недорогие iPhone 9 (экс-iPhone SE 2), iPad Pro 2020 года, возможно новый безрамочный MacBook Pro 14".