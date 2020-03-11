Apple запретили проводить 31 марта презентацию iPhone 9 в собственном кампусе

Возможно, в случае, если бы правительство не принимало решение вводить запрет на проведение мероприятий в данный период, компания все равно могла бы отменить презентацию, так как судя по последним данным, она столкнулась с заметными проблемами на производстве своих новых двух девайсов: iPhone 9 и iPad Pro 2020.

Напомним, что изначально планировалось, что Apple анонсирует сразу несколько новых устройство уже в конце марта текущего года. Среди новинок ожидались новые недорогие iPhone 9 (экс-iPhone SE 2), iPad Pro 2020 года, возможно новый безрамочный MacBook Pro 14".