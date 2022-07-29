Apple запретит редактировать и удалять сообщения iMessage в новых прошивках на iPhone

За последнее время Apple выпустила четыре бета-версии мобильных операционных систем iOS 16 и iPadOS 16, а также настольной — macOS Ventura. Разработчикам и тестерам были доступны 5 правок текста в iMessage, т.е. только пять версий одного и того же сообщения. При этом правки доступны в течение 15 минут, а время отмены отправки сообщения сокращено с 15 до 2 минут.

В бета-версиях также доступен просмотр истории редактирования сообщения, ранее было только уведомление о факте редактирования.

Каких-либо подробностей по поводу функции от Apple не поступало. По инсайдерской информации, такая логика заложена в функцию редактирования потому, что компания борется со злоупотреблениями при использовании отмены отправки сообщения в мессенджере. Если инсайдеры правы, то разработчик предполагает, что некто может намеренно отредактировать какое-либо сообщение в iMessage, чтобы оно выглядело так, как будто пользователь с чем-то согласен. Поэтому звучат и слова о том, что проще предотвратить редактирование и отмену отправки, просто отключив iMessage. Потому пользователю проще уйти в переписку по СМС, в которых нет отмены и редактирования уже отправленных сообщений, как в iMessage.

Предполагается, что разработчики iOS 16 решили таким образом бороться с травлей в Сети, с оскорблениями и т.п. В связи с этим инсайдеры задают вопросы о том, нужна ли тогда заявленная функция в принципе. Пока логика Apple не вполне понятна.