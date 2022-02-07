Apple запустила массовое производство новейших iPhone SE (2022) и iPad Air 5

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Apple запустила массовое производство новейших iPhone SE (2022) и iPad Air 5А значит, анонс не за горами
Если верить слухам, Apple проведёт три крупных мероприятия в 2022 году: осеннюю презентацию, посвящённую iPhone 14, летнюю WWDC, на которой представит новенькие iOS, iPadOS и macOS, а также весеннюю.
На последней нас ждёт анонс нового недорогого iPhone SE (2022), а также iPad Air 5. И, судя по всему, устройства уже отправили на массовое производство.
По данным Macotakara, японской технологической платформы, связанной с азиатскими производителями цепочек поставок Apple, дизайн новинок уже официально утверждён. При этом партнёры купертиновцев получили «отмашку» на выпуск девайсов.
Сообщается, что iPhone SE (2022) получит такой же компактный дизайн, как и предшественник. При этом смартфон не получит поддержку технологии MagSafe — вместо неё устройство оснастят традиционной Qi-зарядки.
В основу смартфона должен лечь чип Apple A15 Bionic, дебютировавший ранее в линейке iPhone 13.
Источник: Gizmochina