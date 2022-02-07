Apple запустила массовое производство новейших iPhone SE (2022) и iPad Air 5

На последней нас ждёт анонс нового недорогого iPhone SE (2022), а также iPad Air 5. И, судя по всему, устройства уже отправили на массовое производство.

По данным Macotakara, японской технологической платформы, связанной с азиатскими производителями цепочек поставок Apple, дизайн новинок уже официально утверждён. При этом партнёры купертиновцев получили «отмашку» на выпуск девайсов.

Сообщается, что iPhone SE (2022) получит такой же компактный дизайн, как и предшественник. При этом смартфон не получит поддержку технологии MagSafe — вместо неё устройство оснастят традиционной Qi-зарядки.

В основу смартфона должен лечь чип Apple A15 Bionic, дебютировавший ранее в линейке iPhone 13.