Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2

Как уже было обозначено чуть выше, на данный момент производство смартфона носит тестовый характер — полномасштабный запуск производственных процессов намечен на февраль текущего года. Но уже сейчас утечки утверждают, что полноценный анонс новинки состоится уже в марте месяце.

Напомним, что судя по последним данным, iPhone 9 будет максимально схож внешне с iPhone 8, то есть получит 4,7-дюймовый дисплей, а также сканер отпечатка пальцев Touch ID в кнопке Home. Зато по “внутренностям” смартфон будет ближе к полноценным флагмана компании, таким как iPhone 11, так как в качестве основы в нем будет использоваться процессор Apple A13. Оперативной памяти в устройстве ожидается 3 ГБ, а цена составит примерно 479 долларов.