Телефоны
Сегодня 11:16
Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2
Анонс устройства ожидается уже в марте
В сети появилась информация, которая должна порадовать всех фанатов компании Apple — согласно данным анонимных источников из Китая, купертиновцы уже запустили тестовое производство долгожданного недорогого iPhone SE 2, который на самом деле, вероятнее всего, будет называться iPhone 9.
Как уже было обозначено чуть выше, на данный момент производство смартфона носит тестовый характер — полномасштабный запуск производственных процессов намечен на февраль текущего года. Но уже сейчас утечки утверждают, что полноценный анонс новинки состоится уже в марте месяце.
Напомним, что судя по последним данным, iPhone 9 будет максимально схож внешне с iPhone 8, то есть получит 4,7-дюймовый дисплей, а также сканер отпечатка пальцев Touch ID в кнопке Home. Зато по “внутренностям” смартфон будет ближе к полноценным флагмана компании, таким как iPhone 11, так как в качестве основы в нем будет использоваться процессор Apple A13. Оперативной памяти в устройстве ожидается 3 ГБ, а цена составит примерно 479 долларов.