Apple запустила сборку iPhone 15 в Индии

Партнёр Apple по производству, компания Foxconn, начала сборку устройства на своём заводе в Шриперумбудуре, штат Тамилнаду. Несмотря на то, что массовое производство уже началось, поставки начнутся лишь через несколько недель после начала продаж устройства.

Основная цель Apple — сократить разрыв в производстве iPhone между Китаем и Индией. Внутренние компоненты для iPhone 15 поставляются из Китая, а масштаб производства будет зависеть от доступности этих компонентов. Другие поставщики Apple, такие как Pegatron и Wistron, также начнут сборку новых iPhone в ближайшее время.

Стоит отметить, что смартфоны Apple, произведённые в Индии, не только удовлетворяют местный спрос, но и экспортируются в соседние страны.

По данным на март 2023 года, такие iPhone составляют 7% от общего объёма поставок. На данный момент купертиновцы собирают в Индии только не-Pro модели, в то время как самые дорогие версии импортируются, что делает их дороже из-за высоких налогов.