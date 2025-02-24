Apple запустит производство складного iPhone

Одним из ключевых поставщиков дисплеев станет Samsung, так как компания обладает значительным опытом в производстве складных экранов. Ранее сообщалось, что Apple откладывала выпуск устройства из-за видимых складок на дисплее. Однако теперь появилась информация, что новый iPhone получит панель без заметного залома.

Дизайн складного смартфона будет выполнен в формате «книжки». Ожидается, что защитное стекло поставит компания Corning, а за производство петель, необходимых для гибкой конструкции, будет отвечать Amphenol — поставщик, с которым Apple ранее сотрудничала при создании петель для MacBook.

Одной из главных особенностей складного iPhone должен стать полностью гладкий экран без видимого изгиба. Однако эксперты предполагают, что при определенных углах освещения складка все же может проявляться.

Точные сроки начала массового производства пока не объявлены.