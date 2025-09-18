Apple запустит тестовую линию по производству складного iPhone

Основная цель проекта — увеличить поставки смартфонов примерно на 10% по сравнению с прогнозом на 2025 год. Если план удастся реализовать, объем поставок может достичь около 265 миллионов устройств, что станет новым рекордом для компании. Для сравнения, в 2024 году Apple отгрузила 232 миллиона iPhone, а в 2025-м ожидается рост до 241 миллиона.

С 2015 года ежегодные поставки iPhone колебались в диапазоне от 200 до 250 миллионов единиц. Поэтому выход складной модели может сыграть ключевую роль в достижении новых показателей.