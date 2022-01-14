Apple заставит своих пользователей обновить iOS

По неизвестной причине компания больше не позволяет пользователям оставаться на iOS 14 с обновлениями безопасности. Вместо этого она вернулась к традиционному методу обновлений, когда пользователи вынуждены устанавливать последнюю версию операционной системы, в данном случае iOS 15, чтобы получить улучшения безопасности.

Хотя ранее Apple выпустила iOS 14.8.1 для устройств без последнего обновления ОС 26 октября 2021 года, но теперь это обновление исчезло.

В дополнении к этому, Apple обнародовала данные о количестве пользователей iOS 15, и они оказались ниже, чем обычно - что может быть результатом того, что компания позволила пользователям остаться на iOS 14.

Хотя компания ничего не подтвердила и не опровергла, возможно, она пересмотрела свое решение об альтернативных обновлениях для пользователей, которые не хотят переходить на последнюю версию iOS.