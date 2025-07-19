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Опубликовано 19 июля 2025, 09:00
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Apple засудит известного инсайдера за утечку коммерческой тайны

Он, естественно, всё отрицает
Портал MacRumors обратиил внимание, что известный американский инсайдер, техноэксперт Джон Проссер может попасть под горячую руку Apple. Компания подала иск против него, обвинив в разглашении коммерческой тайны.
Apple засудит известного инсайдера за утечку коммерческой тайны

© Apple / Macrumors

Ранее Проссер опубликовал дизайн iOS 26, это произошло до официального релиза, поэтому в Apple считают, что из-за него произошла утечка коммерческой тайны. Инсайдер показал интерфейс приложения «Камера» и «стеклянный» дизайн-концепт Liquid Glass, о котором ранее не было известно.

По версии Apple, Проссер и его друг Майкл Рамаччиотти договорились получить доступ к прототипу iPhone разработчика Apple Итана Липника. Они узнали пароль от устройства и следили, когда Липник отходил от смартфона. Для точной утечки Проссер якобы предложил Рамаччиотти заплатить за помощь в получении информации. Рамаччиотти позвонил Проссеру по FaceTime и показал прототип разрабатываемой iOS 26.

Липника Apple обвинила в недостаточной защите инженерного образца с ОС. В результате разработчик был уволен.

Apple требует от суда запретить Проссеру раскрывать конфиденциальную информацию и возместить ущерб за публикацию этих данных. Требуемая сумма не разглашается.

Со своей стороны, инсайдер ответил на обвинения, заявив, что не имел доступа к чьему-либо телефону и не знает, как его информатор получил секретные данные.

«Для справки: я точно не "замышлял" получить доступ к чьему-либо телефону и не знал о сложившейся ситуации», — заявил Проссер в соцсети Х.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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