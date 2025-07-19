Apple засудит известного инсайдера за утечку коммерческой тайны

Ранее Проссер опубликовал дизайн iOS 26, это произошло до официального релиза, поэтому в Apple считают, что из-за него произошла утечка коммерческой тайны. Инсайдер показал интерфейс приложения «Камера» и «стеклянный» дизайн-концепт Liquid Glass, о котором ранее не было известно.

По версии Apple, Проссер и его друг Майкл Рамаччиотти договорились получить доступ к прототипу iPhone разработчика Apple Итана Липника. Они узнали пароль от устройства и следили, когда Липник отходил от смартфона. Для точной утечки Проссер якобы предложил Рамаччиотти заплатить за помощь в получении информации. Рамаччиотти позвонил Проссеру по FaceTime и показал прототип разрабатываемой iOS 26.

Липника Apple обвинила в недостаточной защите инженерного образца с ОС. В результате разработчик был уволен.

Apple требует от суда запретить Проссеру раскрывать конфиденциальную информацию и возместить ущерб за публикацию этих данных. Требуемая сумма не разглашается.

Со своей стороны, инсайдер ответил на обвинения, заявив, что не имел доступа к чьему-либо телефону и не знает, как его информатор получил секретные данные.

«Для справки: я точно не "замышлял" получить доступ к чьему-либо телефону и не знал о сложившейся ситуации», — заявил Проссер в соцсети Х.